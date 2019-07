Wernher von Braun, o dissidente nazi que levou a América à Lua

"O primeiro-tenente Charles Stewart que, dois segundos antes do ajudante de cozinha disparar, consegue impedi-lo, evitando uma matança que seria uma tragédia, não só para von Braun, mas para toda a exploração espacial", conclui este especialista em assuntos espaciais, para quem a morte do antigo oficial nazi, a ter acontecido, alteraria profundamente a história da conquista da Lua, tal como a conhecemos. Tal como ela aconteceu.

É aí que entra outro ator preponderante. Magnus von Braun, irmão mais novo do dissidente nazi, "pega na bicicleta e dirige-se à vila onde estão estacionadas as forças norte-americanas, para negociar a rendição do seu irmão e confirmar que o famoso e procurado Wernher está disponível para colaborar com os Estados Unidos".

Entre abril e maio de 1945, "a fuga de von Braun leva-o às montanhas do Tirol austríaco, onde ele recebe a indicação de que as tropas americanas não estão muito longe dali".

Em declarações à Renascença , o autor do programa 'A Última Fronteira', da RTP, reconhece que "a Guerra Fria, entre 1947 e 1991, foi uma das razões para a rapidez com que russos e americanos avançavam no conhecimento e nas abordagens ao espaço".

Armstrong vs. Aldrin: rivalidade disfarçada

"Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a Humanidade". A frase tem 50 anos e ecoa ao longo dos tempos.

A frase de Neil Armstrong não foi previamente combinada mas não poderia ser mais adequada ao momento em que o comandante da missão Apollo 11 pisava o solo lunar.

Armstrong foi o primeiro a fazê-lo, seguido de Edwin 'Buzz' Aldrin. Michael Collins, o terceiro astronauta da missão lunar de há 50 anos, também fica para a história, por ter sido o único que não caminhou sobre a superfície da Lua.

Para a memória presente e futura da missão Apollo 11, Neil Armstrong é e será o senhor do grande momento em que a Humanidade concretiza um sonho e transcende os seus limites.

Miguel Gonçalves não tem dúvidas de que "Neil Armstrong era, do ponto de vista da organização da missão, a escolha natural até pelo seu caráter e pela frieza com que lidava com situações adversas".

Mas essa escolha "não terá sido pacífica, sobretudo para 'Buzz' Aldrin, que, tal como o Neil Armstrong, era um astronauta extremamente competitivo e queria, naturalmente, ser o eleito para comandar a missão".

Em nome da imagem da missão, o que fica para memória coletiva é a ideia de que tudo aconteceu de forma natural.

"Só que há fragmentos de conversas de Aldrin com outras pessoas da estrutura da Apollo, manifestando o profundo desagrado com essa decisão de ter sido Armstrong o escolhido".

No entanto, não existia qualquer argumento válido que contrariasse um facto incontornável.

"Neil Armstrong era reconhecido pelos seus pares como um astronauta de eleição. Daí ter sido perfeitamente natural a escolha para ter sido ele o primeiro a pisar a Lua".

A América que não queria ir à Lua

Em 1961, John F. Kennedy estabeleceu o objetivo de colocar astronautas na Lua e fazê-los regressar à Terra durante a década de 60 do século passado.

Mas foi já sob a administração Nixon que se deu a conquista do solo lunar.

Um projeto sempre acarinhado no plano político, mas quase desprezado por uma parte considerável da sociedade norte-americana.

"Houve várias sondagens durante a década de 60 do século passado em que os americanos colocavam a exploração espacial e a conquista da Lua como o segundo tópico do orçamento que deveria sofrer os cortes mais drásticos", conta Miguel Gonçalves.

Apesar de ter sido decisivo na afirmação da América no contexto da Guerra Fria, "apenas metade da sociedade estava de acordo com este programa, ou seja, a aventura espacial não reunia nenhum elemento de unanimidade. Foi por vontade política que a América conquistou a Lua".

O clima de contestação era tal que, "em praticamente todos os lançamentos de foguetões que foram à Lua, houve manifestações em Cabo Canaveral que se aproveitavam do mediatismo da missão Apollo para exprimirem a sua insatisfação face a uma América com enormes desigualdades sociais, a braços com a guerra no Vietname e com uma perceção pública de que o programa espacial gastava demasiados recursos do orçamento federal".

Esse era outro ponto controverso. A sociedade norte-americana facilmente caía na tentação de comparar o esforço financeiro da NASA com a despesa do Departamento de Defesa na guerra do Vietname.

Miguel Gonçalves lembra que, "no ano de 1966, a Apollo teve o seu maior orçamento de sempre, que correspondia a 4,5% do PIB norte-americano. Quando se perguntava às pessoas qual era a percentagem do PIB que achavam que estava a ser gasta na exploração espacial, as pessoas respondiam entre 20% e 30%. Não faziam a mínima ideia de que eram apenas 4,5%".