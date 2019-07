Talho faz publicidade com mulher em biquíni. Movimento faz queixa, empresa desculpa-se

O Movimento Democrático de Mulheres queixou-se esta terça-feira à Comissão para a Igualdade de Género por causa da publicidade de uma empresa do Norte do país que escolheu promover a venda de carne de vitela recorrendo à imagem de uma mulher.

No texto da queixa, a que a Lusa teve acesso, o Movimento Democrático de Mulheres (MDM) diz-se farto de ver o corpo da mulher a servir, "subliminar ou explicitamente, para vender todo o tipo de produtos, num mercado que tem interesse em vender e que sabe que assim assegura melhor esse objetivo".

A publicidade em causa é do Grupo Carnes Sá da Bandeira, de Vila Nova de Gaia, que anuncia a venda de carne de vitela branca para assar, bem como de coxas de frango, associando essas carnes à imagem de uma mulher em biquíni na praia. O grupo já veio, entretanto, pedir desculpa pelo "mal-entendido".

"Dirão alguns que 'o mal está nos olhos de quem o vê'. Outros, talvez, que as imagens não estarão associadas ao produto, mas sim à estação do ano", escreve o MDM no texto da queixa, sublinhando: "É tempo de dizer que as mulheres não são mercadoria, não são produtos vendáveis, nem podem os seus corpos ser usados como tal."

O MDM diz que a prática é "vexatória [...] e ajuda a manter estereótipos de género, a disseminar e a naturalizar o desrespeito pelas mulheres enquanto seres humanos, desrespeito esse que incita à submissão, ao escárnio e à própria violência contra as mulheres".