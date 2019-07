Casa cheia em Albufeira para o "primeiro teste a sério" do novo FC Porto

João Peres, da organização do jogo entre FC Porto e Fulham, no Algarve, refere, em entrevista a Bola Branca, que a procura de bilhetes está a ser razoável e o Estádio de Albufeira deve mesmo encher.



"A procura de bilhetes tem sido razoável, mas a capacidade do Estádio Municipal de Albufeira também é curta, cerca de cinco mil espectadores. Mas acredito que a lotação estará esgotada à hora do jogo, há algum interesse dos nortenhos que, nesta altura, estão de férias no Algarve. Querem ver o Porto 2019/20 pela primeira vez, têm aqui essa oportunidade. É o primeiro teste a sério para o FC Porto e isso está a criar grande expectativa", refere.

A João Peres Sport está, também, na organização de outros eventos desportivos que se realizam este verão.

"O Lille vai estar em estágio no Algarve e já tem em agenda alguns jogos com equipas portuguesas, com o Sporting de Braga no dia 19 em Albufeira, com o Marítimo dia 20, nas Ferreiras e em Portimão, com o Portimonense. O Lille também vai a Vigo jogar com o Celta e estaremos também na intermediação do Troféu Cinco Violinos, no jogo de apresentação do Sporting com o Valência. Existem outros eventos em perspetiva, datas ainda livres, mas que iremos anunciar em breve", revela João Peres.

A partida está marcada para esta terça-feira, às 20h30, no Estádio Municipal de Albufeira, e terá informações em Bola Branca.