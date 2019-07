Paulo Fonseca próximo de garantir central da Atalanta por 21 milhões

A AS Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, terá garantido a contratação de Gianluca Mancini à Atalanta, de acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, da Sky Sport Itália, especialista do mercado.

O central italiano, de 23 anos, será emprestado à Roma, que ficará com obrigação de compra de 21 milhões de euros, mais bónus.

Na última época, Mancini foi habitual titular no centro da defesa da Atalanta, que se qualificou para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história. O defesa disputou 30 jogos, tendo marcado cinco golos.