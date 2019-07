Tragédia em Borba. Famílias das cinco vítimas já receberam indemnizações

As famílias das cinco vítimas de Borba já receberam as indemnizações. A garantia é dada pelo Ministério das Finanças à Renascença.

As ordens de transferência aos familiares e herdeiros das vítimas do desmoronamento da Estrada Municipal 255, no concelho de Borba, foram concluídas.

Desde segunda-feira que os montantes em causa estão nas contas.

São cerca de um milhão seiscentos e trinta mil euros e foram atribuídos a 19 requerentes.

O deslizamento de terras e derrocada junto às pedreiras de Borba aconteceu no final do ano passado.