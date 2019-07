Perin. O "gato" das balizas que será titular "de caras" no Benfica

Mattia Perin será titular "de caras" no Benfica, garante o antigo colega de equipa do guarda-redes italiano no Génova, Sandro Embaló.

Em entrevista a Bola Branca, Sandro Embaló aplaude a escolha dos campeões nacionais e considera que o guarda-redes da Juventus, de 26 anos, se adaptará sem problemas ao futebol português.

"Sem dúvida, facilmente. Costumamos dizer que ele é um gato entre os postes, com bons reflexos. É um guarda-redes cinco estrelas", enaltece o atual defesa da equipa de sub-23 do Vitória de Setúbal.

Para Embaló, o que penalizou Perin, na Juventus, foi "a concorrência", que o fez perder espaço. "Agora, quer jogar, para continuar a crescer e a evoluir, porque ainda é jovem", explica o luso-guineense, de 23 anos.

O jogador do Vitória de Setúbal recorda a relação mantida com o internacional italiano no "Luigi Ferraris".

"Recebia-me bem e aos jovens, até porque ele ganhou a Liga Primavera, para equipas sub-20. Vai ser uma excelente contratação. Tenho de ver se descubro o número dele outra vez. Mas, se o encontrar, vou desejar-lhe muita sorte. Se ele precisar de alguma coisa em Portugal, pode contar comigo. E se ele pedir um conselho, dir-lhe-ia para dar tudo, sem medo, para confiar nas suas capacidades, porque assim vão gostar dele. Para ser ele próprio", termina Sandro Embaló.

Mattia Perin está próximo de rumar à Luz por 15 milhões de euros, mais o lateral-direito João Ferreira, de 18 anos. O internacional italiano assinará contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 2023.