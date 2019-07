João Rodrigues: "Sabíamos que tínhamos um grande guarda-redes e baixámos o bloco. Resultou em cheio"

João Rodrigues, capitão da seleção nacional de hóquei em patins, reconheceu esta terça-feira no programa As Três da Manhã da Renascença que, "se estivesse do lado dos argentinos, estaria muito frustrado porque mereciam ganhar" a final do Mundial. Mas Portugal teve dois trunfos.

Foram eles a sorte de Ângelo Girão, o guarda-redes português, que defendeu vários penáltis durante o tempo regulamentar e já no desempate por grandes penalidades. João Rodrigues destacou o papel do guardião do Sporting na conquista do título mundial e ainda o trabalho de equipa, que se encontrava fisicamente esgotada.

"Eu, se estivesse do lado dos argentinos, e como o jogo foi, estaria realmente muito frustrado, porque eles mereciam ganhar a final. Disso não há dúvida, eles foram melhores. No entanto, não tiveram a sorte do jogo, é mesmo assim, e não tiveram o Girão", assinalou o capitão.

Pragmatismo assente no guarda-redes



João Rodrigues salientou, também, que o facto de ter "um grande guarda-redes" permitiu a Portugal jogar "um hóquei não tão espetacular, mas muito cínico, muito pragmático, com uma defesa muito forte".

"Nós sabíamos que tínhamos um grande guarda-redes e baixámos o bloco defensivo, também para o poder proteger, para o poder ajudar, para ele se sentir confiante. A verdade é que resultou em cheio."

O capitão assumiu que os adeptos podem não estar "habituados" a ver Portugal jogar de forma pragmática, "mas o que é certo é que foi eficaz". João Rodrigues enalteceu ainda o trabalho de jogadores "tecnicamente muito evoluídos que meteram isso de lado em prol do pragmatismo".