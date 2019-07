Candidata alemã compromete-se com uma UE neutra em carbono até 2050

Veja também:

A candidata alemã à presidência da Comissão Europeia apresentou-se esta terça-feira ao Parlamento Europeu. Ursula Von der Leyen quer que a Europa seja o primeiro continente a alcançar a meta da neutralidade carbónica em 2050.

No arranque do seu discurso traçou como prioridade a defesa do ambiente e apelou à unidade de todos os europeus. “Se estamos unidos cá dentro, ninguém nos dividirá do exterior. Se fecharmos o fosso entre nós podemos transformar os desafios de amanhã nas oportunidades de amanhã. O desafio mais urgente é manter o planeta saudável. É a maior responsabilidade e oportunidade do nosso tempo”, alertou a candidata, indicando que irá apresentar um “acordo verde” nos primeiros 100 dias no cargo.

“Quero que a Europa seja o primeiro continente neutro do ponto de vista ambiental no mundo em 2050.”