Jogo das balizas: Perin na Luz e Trapp no Dragão

O jogo das balizas de Benfica e FC Porto ganha destaque nas manchetes dos jornais desportivos desta terça-feira.

"A Bola" e o "Record" focam-se na águia. "Perin garantido", titulam os primeiros. "Perin no Benfica", anunciam os segundos. Os dois jornais coincidem nos termos gerais do negócios: o lateral-direito João Ferreira, de 18 anos, ruma à Juventus, juntamente com 15 milhões de euros. O guarda-redes italiano assina por quatro temporadas.

"O Jogo" vira-se para o guarda-redes que está perto do Dragão: "Trapp é para comprar." Porto terá apresentado proposta entre cinco e 10 milhões de euros pelo alemão do Paris Saint-Germain, que vai entrar no último ano de contrato. O grande obstáculo é o salário do guarda-redes.

Nota, ainda, para o Sporting, que continua atrás de Thiago Almada, do Vélez Sarsfield. Um negócio que pode ser feito via Manchester City.