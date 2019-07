Os salários em atraso aumentaram 59% em 2017, comparando com o ano anterior. Esta situação que afetou 6.618 trabalhadores.

Dados da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), avançados esta manhã pelo “Jornal de Notícias”, revelam que ficaram por pagar quase 12 milhões de euros no ano passado.

Depois de várias inspeções às empresas, a ACT detetou ainda que as contribuições em falta para a segurança social atingiram os 3,7 milhões de euros.

Segundo o jornal, os setores mais afetados são os da eletricidade, gás, vapor; comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos; atividades de saúde humana e apoio social; e atividades artísticas.