​EUA

Congressistas respondem a Trump. “Esta é a agenda dos nacionalistas brancos”

16 jul, 2019 - 01:44 • Redação

Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Ilhan Omar e Rashida Tlaib garantem que vão continuar a contestar as políticas do Presidente norte-americano, que as convidou a “voltar para os seus países”.