Luís Filipe Vieira em Turim para fechar contratação de Perin

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, terá estado em Turim, esta segunda-feira, para fechar a contratação do guarda-redes Mattia Perin, de acordo com o jornalista italiano "Gianluca DiMarzio".

Uma delegação encarnada, na qual esteve presente o próprio presidente do clube, foi até Itália para negociar a contratação do guarda-redes de 26 anos, de saída da Juventus após a contratação de Buffon, que será o suplente de Szczesny.

No negócio, a "Vecchia Signora" quer incluir a transferência do lateral-direito João Ferreira, que está a realizar a pré-época com a equipa principal, e que foi utilizado nos dois amigáveis realizados. O jovem de 18 anos representou a equipa de juniores na última temporada, e ainda não fez a sua estreia oficial nas duas equipas sénior das águias.

De acordo com a publicação, o negócio está perto de ficar fechado, com uma reunião com o agente do guarda-redes marcado para esta terça-feira.



Perin é internacional italiano e chegou à Juventus no início da última temporada. Fez apenas nove jogos, relegado para a condição de suplente do guarda-redes polaco. O guardião de 26 anos destacou-se no Génova, clube de formação, e que representou entre 2013 e 2018.