Pepe treina condicionado no primeiro treino do FC Porto em Lagos

Pepe está cada vez mais perto do regresso de lesão, contraída na fase final da Liga das Nações, ao serviço da seleção. O defesa-central cumpriu treino integrado condicionado, no primeiro treino do FC Porto no Algarve, em Lagos, onde o plantel arrancou, esta segunda-feira, o primeiro estágio da pré-época, que dura até 24 de julho.

Para além do defesa-central português, Sérgio Conceição também não contou com André Pereira, que fez treino condicionado.

Os dragões voltam a treinar na terça-feira, a partir das 10h00, numa sessão de trabalho aberta aos meios do clube.

O dia termina com o jogo particular frente ao Fulham, no Estádio Municipal de Albufeira.