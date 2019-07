374 votos separam Ursula von der Leyen da presidência da Comissão Europeia

Ainda não é certo que Ursula von der Leyen consiga a aprovação da maioria do Parlamento, se bem que as contas sejam sempre complicadas de antecipar. É seguro que terá o apoio da sua família política, o Partido Popular Europeu (PPE), que representa 182 votos, mas mesmo aqui pode não obter unanimidade. Depois, a alemã de 60 anos tem que juntar apoios entre socialistas (153) e liberais (108) – apenas um dos lados não chega, porque pela primeira vez não há uma maioria de conservadores (o PPE, de que fazem parte PSD e CDS) e socialistas no órgão.

É de crer que uma boa parte do votos dos liberais esteja garantido e, em relação aos socialistas, terá sido com agrado que Ursula von der Leyen recebeu a notícia do apoio do primeiro-ministro português. António Costa saudou o compromisso expresso em carta pela candidata em matérias como "o Estado de direito, ambição face à transição para a neutralidade das emissões de carbono, promoção da igualdade de género, solidariedade com os migrantes, desenvolvimento do pilar social e prioridade no combate ao desemprego jovem". Porém, os socialistas alemães (16 votos) já anunciaram que irão votar contra a nomeação.

À partida, Ursula não deve contar com grande apoio das outras bancadas, se bem que alguns votos dispersos possam fazer a diferença. Não terá os votos dos Verdes (onde está Francisco Guerreiro, do PAN) nem da extrema-esquerda (GUE/NGL, de PCP e Bloco de Esquerda). A bancada nacionalista também não deve estar para aí virada. Pouca coisa é simples na política europeia e os números finais vão depender do jogo de cintura e de alguns compromissos que a candidata possa fazer.