​Costa manifesta apoio a Ursula Von de Leyen para a Comissão Europeia

O primeiro-ministro congratulou-se esta segunda-feira com os compromissos assumidos pela alemã Ursula Von der Leyen caso assuma as funções de presidente da Comissão Europeia, destacando o aprofundamento da união monetária e os objetivos de neutralidade carbónica.



Esta posição de António Costa, que divulgou através da rede social Twitter, surge depois de a candidata designada pelo Conselho Europeu para a presidência da Comissão Europeia ter divulgado através de carta alguns dos seus principais compromissos para os próximos cinco anos.

Para ser eleita para a presidência da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen precisa de obter 374 votos favoráveis (maioria absoluta) entre os deputados do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, eleição que se realiza na terça-feira.

Na véspera desta eleição, na qual os votos socialistas poderão ser determinantes, António Costa saudou o teaor da carta de escrita pela atual ministra alemã, com "compromissos claros" em matérias como "o Estado de direito, ambição face à transição para a neutralidade das emissões de carbono, promoção da igualdade de género, solidariedade com os migrantes, desenvolvimento do pilar social e prioridade no combate ao desemprego jovem".