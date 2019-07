Motoristas de matérias perigosas entregam pré-aviso de greve

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas entregou esta segunda-feira um pré-aviso de greve para 12 de agosto, avança a SIC Notícias.

O pré-aviso acontece no dia em que motoristas, empresas do setor e Governo estão reunidos para tentar alcançar um acordo sobre as remunerações dos camionistas.

À entrada para a reunião, o representante da ANTRAM disse que está disponível para ouvir as propostas dos sindicatos e chegar a acordo para um aumento salarial de 300 euros para o próximo ano.

“Estamos hoje aqui com total disponibilidade para ouvir aquilo que vai ser a postura dos sindicatos, disponíveis para chegar a um entendimento dentro daquilo que é um aumento de 300 euros para o próximo ano para estes motoristas e no fundo perceber qual é o incumprimento que a ANTRAM efetivamente criou, na justa medida em que só hoje é que podemos apresentar as nossas contrapropostas”, disse André Matias de Almeida.



Também à entrada para a reunião, José Oliveira, da FECTRANS, afirmou esperar que a ANTRAM responda às propostas apresentadas pelo sindicato e que, no final da reunião, tomará as posições que achar necessárias “para responder as reivindicações dos trabalhadores e à melhoria geral dos salários neste setor”.



Se as negociações falharem, os motoristas ameaçam voltar a paralisar o país, como fizeram durante a greve de três dias, realizada em abril.

Segundo fonte sindical, existem em Portugal cerca de 50 mil motoristas de veículos pesados de mercadorias, 900 dos quais a transportar mercadorias perigosas.