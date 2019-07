Leonardo Jardim contrata guarda-redes ao Montpellier

O Mónaco anunciou a contratação do guarda-redes Benjamin Lecomte, proveniente do Montpellier. O guardião de 28 anos assinou um contrato válido por cinco épocas com o clube atualmente treinado pelo português Leonardo Jardim.

Lecomte conta com mais de 250 jogos na Ligue 1, com passagens pelo Lorient, Dijon e, nas duas últimas épocas, no Montpellier.

O guarda-redes já foi convocado para a seleção principal francesa, embora nunca se tenha estreado. Em declarações reproduzidas no site oficial do clube, Lecomte mostrou-se satisfeito pela mudança.

"Tenho orgulho de chegar ao Mónaco, um grande clube do campeonato francês. É um novo desafio e chego com muita motivação. Espero que tenhamos uma grande temporada juntos. Estou ansioso por começar esta nova aventura", disse.