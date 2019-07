Democratas apresentam resolução a condenar tweets racistas de Trump

Veja também:

A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, anunciou uma resolução a condenar o Presidente norte-americano devido a tweets racistas. Donald Trump voltou esta segunda-feira à carga.



“Este fim de semana, o Presidente foi além dos seus baixos padrões, utilizando linguagem vergonhosa sobre membros do Congresso”, diz Nancy Pelosi numa carta enviada aos democratas na Câmara dos Representantes, citada pelo Politico.

O texto da resolução de condenação do Presidente está a ser elaborado e deverá ser apresentado brevemente.

A polémica foi desencadeada por uma série de mensagens na rede social Twitter, em que Donald Trump disse que os congressistas que não concordam com as suas políticas de imigração podem “voltar para os seus países”.

O Presidente norte-americano referia-se a Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley e Ilhan Omar.

Esta segunda-feira, Trump voltou à carga e não foi para pedir desculpa pelas mensagens racistas. No Twitter, perguntou quando é que “as congressistas da esquerda radical vão pedir desculpa” aos Estados Unidos, “ao povo de Israel e ao gabinete do Presidente, pela linguagem suja que utilizam e pelas coisas terríveis que disseram”.

“Muitas pessoas estão zangadas com elas e com as suas ações horríveis e repugnantes”, acusou Donald Trump.

Mais tarde, em declarações aos jornalistas na Casa Branca, disse que as congressistas que criticam as suas políticas contra os migrantes “odeiam a América”.

“Se não estão contentes aqui, podem ir-se embora”, disse o chefe de Estado sobre as congressistas nascidas em solo norte-americano. Só Ilhan Omar é natural da Somália, mas vive nos Estados Unidos desde 1993.