Produção de vinho do Douro vai aumentar. "Este vai ser um ano muito bom"

A produção de vinho na Região Demarcada do Douro (RDD) poderá crescer 23% este ano em comparação com as colheitas dos últimos cinco anos.

As previsões são da Associação de Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), que aponta para uma produção “a rondar entre 263 e 288 mil pipas de vinhos”. A produção declarada no Douro, na última vindima, foi de 199 mil pipas de vinho.

“Relativamente à produção dos últimos cinco anos, o aumento é da ordem dos 23%”, avança a diretora-geral da ADVID, Rosa Amador, advertindo, no entanto, que o resultado da próxima vindima vai depender “das condições climáticas e fitossanitárias que se registarem até setembro”.

As previsões do potencial de colheita são efetuadas com base no chamado modelo pólen, recolhido na fase de floração da videira, entre abril e junho, nas três subregiões do Douro: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior.

A diretora geral da ADVID diz ainda que, em relação à qualidade, “este vai ser um ano muito bom", já que "não houve problemas fitossanitários e as uvas estão muito sãs”.

“Este foi um ano que correu bem aos viticultores", constata a responsável". Não foi um ano de grande pressão das doenças.”

Na semana passada, na zona do Baixo Corgo, foi registado um escaldão nas vinhas devido às elevadas temperaturas e à baixa humidade relativa, mas Rosa Amador refere que não há “elementos para dizer que vai ter efeitos na produção total”.

Há cerca de 16 anos que a ADVID faz a medição do potencial produtivo e, segundo Rosa Amador, “este ano será bom em termos de quantidade e qualidade”.