Jovic explica "período muito mau" no Benfica

Luka Jovic não foi feliz no Benfica. O avançado sérvio, uma das contratações do Real Madrid para a nova temporada, voltou a explicar a passagem mal sucedida pela Luz. Numa publicação no famoso portal "The Players' Tribune", o ponta-de-lança garante que não queria assinar pelo clube, em 2016.

"O Estrela Vermelha é um membro da minha família. Sempre quis jogar lá e quando outros clubes me quiseram, eu não queria ir. Quando o Benfica me quis contratar em 2016, disse à minha mãe que não queria sair, mas ela convenceu-me a colocar a minha carreira em primeiro lugar", pode ler-se.

Os problemas de adaptação de Jovic em Lisboa não são novidade, e a passagem por Portugal acabou por ser fugaz. Fez apenas quatro jogos na equipa principal, antes de deixar o clube.

"Foi tudo demasiado rápido. A minha família é tudo para mim, e não estava pronto para os deixar. Com 18 anos ir viver a três mil quilómetros de casa, num sítio em que não falas a língua, não é fácil. Deixa de ser sobre futebol. A vida não era fácil. Pensava na minha casa e começava a chorar. Foi um período muito mau na carreira, senti-me muito sozinho", adicionou.

Depois de duas épocas sem sucesso, Jovic rebentou no Eintracht Frankfurt com 36 golos em duas épocas, números que lhe valeram a transferência para o Real Madrid, este verão.

"Tudo mudou no Einctracht, vou sempre amar o clube. Voltei a gostar de jogar futebol quando me mudei para lá. Fiz muitos amigos que guardarei para sempre", explicou.