Jovane Cabral reintegrado no regresso a Alcochete

Jovane Cabral foi a novidade do regresso ao trabalho do plantel do Sporting, após terminado o estágio na Suíça.

O extremo treinou sem limitações, depois de alguns problemas musculares durante o estágio. Ristovski e Ivanildo continuam a realizar treino condicionado.

Rafael Camacho, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, está entregue ao departamento médico. Valentin Rosier e Rodrigo Battaglia realizam plano específico de recuperação, sendo que o último se encontra na Argentina.

Esta terça-feira, o Sporting volta a treinar na em Alcochete, à porta fechada, pelas 10h30.