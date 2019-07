Hernâni reconhece que não foi feliz no FC Porto

Hernâni não foi feliz no FC Porto. Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", depois de ter assinado pelo Levante, a custo-zero, após terminar contrato com os dragões, o extremo de 27 anos admite que a passagem pela cidade invicta não correu como previa quando assinou, em 2015.

"O FC Porto é um grande clube, mas as minhas melhores épocas foram sempre fora dali. E quando voltava, as coisas não saíam bem, entre outros fatores. Não fui feliz", disse.

O avançado assinou pelo FC Porto a meio da temporada 2014/15, depois de se destacar no Vitória de Guimarães. Com a camisola azul e branca fez 52 jogos e apontou sete golos, e esteve emprestado ao Olympiakos e Vitória de Guimarães, em 2015/16 e 2016/17, respetivamente.

Na última temporada, apontou quatro golos importantes em 23 jogos disputados, em todas as competições. Em fim de contrato, Hernâni assina agora contrato com o Levante, na sua segunda experiência no estrangeiro, com expetativas elevadas.

"Foi o clube que mais fez por contratar-me. Levei em conta essa credibilidade", finalizou.