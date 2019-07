Aves confirma contratação de filho de Zidane

O Desportivo das Aves confirmou, esta segunda-feira, o que Augusto Inácio já adiantara: a contratação de Enzo Zidane, filho de Zinedine, treinador e antigo jogador do Real Madrid.

No site oficial, os avenses revelaram que o médio ofensivo francês, de 24 anos, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas.

Formado no Real Madrid, com que chegou a estrear-se - um jogo e um golo - Enzo estava sem clube, após rescindir com os suíços do Lausanne, que na última época o emprestara ao Rayo Majadahonda, de Espanha, clube pelo qual disputou 34 encontros.