Overmars confirma que De Ligt está muito perto da Juventus

Marc Overmars, diretor desportivo do Ajax, confirmou, esta segunda-feira, que a transferência de Matthijs de Ligt para a Juventus está perto de acontecer.

"O final da transferência de Matthijs de Ligt está à vista", disse Overmars, à margem do estágio do Ajax em Bramberg am Wildkogel, na Áustria. "Faltam as garantias bancárias, o Ajax é muito exigente quanto a isso. Espero que agora tudo se processe rapidamente, mas sei que eles vão resolver o assunto. São italianos", acrescentou.

Faltará muito pouco, portanto, para que o central internacional holandês, de 19 anos, se torne colega de João Cancelo e Cristiano Ronaldo, na campeã italiana. De Ligt chegou a estar próximo do Barcelona, mas acabou por se decidir pela Juventus, com que já tem acordo.