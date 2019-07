Benfica negoceia Gonçalo Cardoso

O Benfica está a negociar Gonçalo Cardoso com o Boavista. Ao que Bola Branca apurou, as conversações entre os clubes duram há já algum tempo e a intenção dos encarnados passa por fechar o negócio o mais rapidamente possível.

O jovem defesa-central canhoto de 18 anos e 1m89, formado no Marco 09, no Penafiel e, na reta final de evolução, no Boavista, estreou-se com a camisola da equipa principal dos axadrezados na última época, ainda com 17 anos.

Gonçalo Cardoso tem um contrato com as panteras até ao verão de 2021 e está "blindado" por uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros. Ainda assim, Bola Branca sabe que, a concretizar-se, o negócio contempla um valor de 2,5 milhões de euros. Em cima da mesa está ainda a possibilidade de cedência de jogadores por parte do Benfica.

Nesta altura, os campeões nacionais pretendem fechar a contratação de Gonçalo Cardoso o quanto antes.

Por dois motivos: o primeiro diz respeito à intensa cobiça que chega do estrangeiro, com vários clubes italianos a seguir atentamente a valia de Gonçalo Cardoso. Aliás, em janeiro, o defesa chegou a ter pé e meio nos belgas do Club Brugge, mas a transferência acabou por cair por terra.

O segundo motivo passa pela valorização que o central natural do Marco de Canaveses tem vindo a registar, depois de ter estado em destaque no Torneio de Toulon (dois golos em três jogos) e de ter ajudado a Seleção Nacional de Sub-19 a vencer na estreia no Europeu, ontem, diante da Itália (apontou o primeiro golo da equipa das quinas, numa vitória por 3-0).

Em 2018/19, Gonçalo Cardoso realizou 18 jogos pelo Boavista: 15 na Primeira Liga e três na Taça de Portugal.