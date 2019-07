"O Papa das Famílias" junta biógrafo de Francisco e teólogo moral em Lisboa

Austen Ivereigh, biógrafo do Papa Francisco, e James Keenan, jesuíta especialista em teologia moral, serão os oradores da conferência O Papa das Famílias sobre a implementação e acolhimento da exortação apostólica Amoris laetitia – a Alegria do amor.

O evento, organizado pela Companhia de Jesus, terá lugar no próximo dia 18 de julho, às 21h, no auditório do Colégio São João de Brito, em Lisboa.

“Esta conferência surge no seguimento de outras iniciativas que pretendem que se continue a refletir sobre a exortação, sabendo que há uma preocupação pastoral do Papa em propor o Evangelho às famílias”, explica à Renascença o padre Miguel Almeida, um dos responsáveis pela organização da conferência.

O evento resulta de uma parceria entre a recém-criada pastoral da família da Companhia de Jesus e a revista Brotéria. O texto, composto por nove capítulos, foi publicado em 2016 no seguimento do sínodo dos bispos.

“Além do polémico capítulo oito, sobre os recasados, a exortação aborda pontos riquíssimos, como a preparação para o matrimónio, a espiritualidade do casal, o acompanhamento dos casais novos, a fecundidade e a educação dos filhos”, sublinha o sacerdote.

Austen Ivereigh, jornalista, comentador e autor inglês, irá focar a sua intervenção no contexto em que surge o documento e na visão do Papa sobre a Igreja. “Vem falar sobretudo sobre as grandes preocupações pastorais de Francisco, sobre a construção de uma igreja família de famílias”, afirma o padre Miguel Almeida.

James Keenan, teólogo moral, professor e diretor do Instituto Jesuíta da Boston College, nos EUA "centrar-se-á mais no conteúdo do documento”.