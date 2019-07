Pedro Álvaro renova com o Benfica até 2024

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Pedro Álvaro.

O central da formação, de 19 anos, estendeu o vínculo até 2024 e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 88 milhões de euros.

Em declarações à BTV, Pedro Álvaro negou que a renovação adicione pressão, "porque pressão já é jogar no Benfica". "Sinto-me feliz, nota-se que da parte do clube estão a investir e a acreditar e m nós e isso é o mais importante. Deixa-me tranquilo", assumiu o defesa.

Pedro Álvaro tem "muitos sonhos", mas prefere focar-se no dia-a-dia: "Tento focar-me naquilo que consigo controlar, que é o meu trabalho e fazer o meu melhor. No resto, não penso. As coisas vão acontecendo."

O central junta-se a David Tavares, Tiago Dantas e Nuno Tavares na nova vaga de renovações do Benfica com jovens da formação. Todos assinaram até 2024 e ficaram com cláusulas de rescisão de 88 milhões de euros, à exceção de David Tavares, que ficou blindado por 66 milhões.