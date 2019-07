Óliver era "suplente demasiado caro" para o FC Porto

Jorge Amaral, antigo guarda-redes dos azuis e brancos, encara com naturalidade a saída de Óliver Torres, rumo ao Sevilha, por considerar que o médio espanhol era "um suplente demasiado caro para o FC Porto".

Óliver custou 20 milhões de euros ao FC Porto, mas era habitualmente suplente com Sérgio Conceição. Agora, deixa o Dragão rumo ao Sevilha, a troco de 12 milhões. Em declarações a Bola Branca, Jorge Amaral admite que não sabe, "para o estilo de jogo do Porto, se Óliver seria titular", pelo que a saída pode ser boa para todas as partes.

"Esta saída pode ser boa para ele porque vai jogar, para o Porto seria um suplente muito caro. Com a dinâmica que o Sérgio Conceição pretende para a equipa, o Óliver teria dificuldades. Falta-lhe constância nos níveis de agressividade e competitividade, se bem que melhorou com o Sérgio em relação ao que fez, por exemplo, com Lopetegui", analisa Amaral.



No Dragão, Óliver Torres totalizou 12 golos e 21 assistências em 146 jogos. No palmarés, leva um campeonato e uma Supertaça.