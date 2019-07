Félix, Dalot, Leão e mais cinco portugueses na segunda fase do Golden Boy

João Félix, Diogo Dalot, Rafael Leão e outros cinco portugueses estão entre os 80 finalistas ao prémio Golden Boy, destinado ao melhor jogador sub-21 que atua na Europa e atribuído pelo jornal italiano "Tuttosport".

Além do avançado do Atlético de Madrid, do lateral-direito do Manchester United e do avançado do Lille, respetivamente, entram na lista os portugueses Diogo Leite (central do FC Porto), Gedson Fernandes (médio do Benfica), Jota (avançado do Benfica), Mésaque Djú (avançado do West Ham) e Domingos Quina (médio do Watford).

A lista vai continuar a reduzir, até incluir apenas cinco jogadores. No ano passado, ganhou o holandês Matthijs de Ligt, central do Ajax que está a caminho da Juventus e que este ano volta a estar nomeado - ao contrário o francês Kylian Mbappé (PSG), vencedor em 2017, que ainda é elegível.

Renato Sanches foi o primeiro e último jogador português a vencer o prémio. Foi em 2016, ano em que Portugal conquistou o Europeu e o médio trocou o Benfica pelo Bayern Munique por 35 milhões de euros.

Consulte a lista completa dos 80 nomeados.