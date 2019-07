Amaral e as novas funções de Casillas. "É o primeiro passo para o fim da carreira"

O assumir de novas funções no FC Porto, por parte de Iker Casillas, é "o primeiro passo" para o adeus oficial aos relvados, entende Jorge Amaral, antigo guarda-redes dos dragões.

O espanhol, que continua sem anunciar o final da carreira, depois do problema de saúde que sofreu no final da temporada passada, vai fazer parte do "staff" diretivo da equipa de futebol. Em entrevista a Bola Branca, Jorge Amaral, salienta que este "é o primeiro passo para o anúncio do fim da carreira".

"Muito conscientemente, o Casillas colocou a família e a saúde acima de tudo. Não me surpreendem as suas novas funções pela ligação que tem à cidade e ao clube", assinala o antigo guardião portista.

Para Jorge Amaral, Iker Casillas é a pessoa ideal para fazer a ligação dos novos jogadores ao clube:



"É uma fase de transição com a chegada de novos jogadores e com a saída de gente com experiência, como Felipe, Herrera, Brahimi. A carreira que tem tido permite-lhe aconselhar, ajudar todos os jogadores, nomeadamente os novos que, assim, poderão interiorizar o que é o Porto de uma forma mais rápida."