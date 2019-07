Neymar apresenta-se ao trabalho no PSG com uma semana de atraso

O brasileiro Neymar juntou-se, esta segunda-feira, à concentração do Paris Saint-Germain, uma semana depois de os restantes jogadores do clube francês iniciarem os treinos.

A chegada do avançado brasileiro à capital francesa, durante a manhã, foi noticiada pela comunicação social local. Neymar deverá reunir com o diretor desportivo do clube, Leonardo, para explicar o regresso tardio.

Neymar, que foi contratado ao Barcelona, em 2017, por 222 milhões de euros, tem sido dado como possível reforço dos catalães, pelos quais alinhou durante quatro temporadas.

No passado dia 8 de julho, data do regresso ao trabalho dos bicampeões franceses, o clube disse lamentar o atraso no regresso do brasileiro, assegurando que iria “tomar as medidas necessárias”.