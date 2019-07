Cruz Azul vence Supertaça mexicana e Pedro Caixinha faz história

O Cruz Azul, treinado pelo português Pedro Caixinha, conquistou, durante a madrugada desta segunda-feira, a Supertaça do México, que opõe o vencedor do torneio Apertura ao do torneio Clausura.

O Cruz Azul impediu que o Nexaca vencesse o troféu pelo segundo ano consecutivo, com uma goleada, por 4-0, em Carson, na Califórnia. Caraglio, Elias Hernández, Edgar Méndez e Juan Escobar marcaram os golos da equipa do técnico português.

Com a conquista da Supertaça MX, Pedro Caixinha tornou-se o primeiro treinador a vencer os quatro principais títulos do futebol mexicano - Liga, Taça, Campeão dos Campeões e Supertaça.