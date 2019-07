Óliver ficou em Sevilha e não segue com o FC Porto para o Algarve

Óliver Torres está em Sevilha, a tratar da transferência para o clube homónimo, e falha a viagem do FC Porto para o Algarve, onde a equipa vai defrontar o Fulham, de Inglaterra, e participar na Copa Ibérica.

O médio espanhol está a caminho do Sevilha por cerca de 12 milhões de euros, de acordo com a imprensa espanhola, e encontra-se naquele país desde a noite de domingo. Portanto, já não vai participar no estágio algarvio do FC Porto, para o qual a equipa partiu durante a manhã desta segunda-feira.

Óliver cumpriu quatro épocas completas no FC Porto. Primeiro, em 2014/15, por empréstimo do Atlético de Madrid. Depois, duas épocas mais tarde, adquirido em definitivo aos espanhóis. Foi precisamente Julen Lopetegui, que agora vai reencontrar em Sevilha, que levou o médio, de 24 anos, para o Dragão.

Sérgio Conceição levou 29 jogadores para estágio, que contempla um particular com o Fulham (terça-feira, 20h30) e a participação na primeira edição da Copa Ibérica, incluindo o lesionado Pepe e Diogo Costa, cujo empréstimo para o Paços de Ferreira terá sido cancelado.

Lista completa de convocados: Vaná, Diogo Costa, Mouhamed Mbaye, Marcano, Osorio, Saravia, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite, Manafá, Pepe, Alex Telles, Bruno Costa, Danilo, Loum, Romário Baró, Otávio, Sérgio Oliveira, Aboubakar, Luis Díaz, Nakajima, Zé Luís, Fábio Silva, Jesús Corona, Galeno, André Pereira, Soares, Madi Queta e Fernando Andrade.

[notícia atualizada às 10h58]