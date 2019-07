FC Porto leva 29 jogadores para o Algarve

O FC Porto levou 29 jogadores para o estágio no Algarve, que contempla um particular com o Fulham (terça-feira, 20h30) e a participação na primeira edição da Copa Ibérica.

Nos convocados, incluem-se o lesionado Pepe e o guarda-redes Diogo Costa, cujo empréstimo para o Paços de Ferreira terá sido cancelado. Óliver, que rumou ao Sevilha, já nem viajou com a equipa.

Lista completa de convocados: Vaná, Diogo Costa, Mouhamed Mbaye, Marcano, Osorio, Saravia, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite, Manafá, Pepe, Alex Telles, Bruno Costa, Danilo, Loum, Romário Baró, Otávio, Sérgio Oliveira, Aboubakar, Luis Díaz, Nakajima, Zé Luís, Fábio Silva, Jesús Corona, Galeno, André Pereira, Soares, Madi Queta e Fernando Andrade.

[notícia atualizada às 12h42]