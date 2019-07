Deslocações de deputados em 2018 custam mais de 1,3 milhões

Os deputados que vivem fora de Lisboa receberam em média 6.156 euros por deslocações a casa no fim de semana, durante o ano passado. No total, a Assembleia da República gastou mais de 1,3 milhões de euros.

As viagens para ir a casa são pagas ao quilómetro, independentemente do meio de transporte, não sendo preciso apresentar fatura, avança o “Jornal de Notícias”.

Segundo o diário, 213 parlamentares usufruíram deste subsídio.

Este ano, o valor já vai em 803 mil euros, o que significa que, até julho, os deputados terão recebido em média 3773 euros para as viagens semanais até casa.

O regulamento prevê o pagamento calculado ao quilómetro (0,36 cêntimos) entre o Parlamento e a sua residência, numa deslocação terrestre por carro particular, quem opta pelos transportes públicos acaba muitas vezes por ser beneficiado.

Alguns partidos manifestaram a vontade de voltar a mudar este regulamento, que foi alterado recentemente e que entrará em vigor na próxima legislatura, tentando responder às críticas do Tribunal de Contas que revelou falhas no controlo do pagamento de subsídio aos deputados, assim como no registo de presenças. Foram detetados casos de moradas-fantasma que os paramentares usavam só para poderem receber o subsídio.