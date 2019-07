Marques Mendes. Centeno será candidato nas legislativas ao lado de Costa

Mário Centeno vai ser candidato nas legislativas de outubro ao lado de António Costa. A convicção é de Marques Mendes, lembrando que o “cenário agora é outro”.

O comentador da SIC acredita que o ministro das Finanças vai ficar em Portugal, pelo menos, até 2021.

“Acho que Centeno teve a ideia de ir para comissário, mas o cenário agora é outro. Centeno está mais para ficar do que para sair. Quer continuar a ser ministro das Finanças, pelo menos até 2021, quando Portugal recebe a presidência da Comissão Europeia“, disse Marques Mendes no habitual espaço de comentário na SIC.

Portugal irá receber a presidência rotativa da Comissão Europeia na primeira metade de 2021.

Para o comentador, Centeno “vai ser candidato” nas legislativas de 6 de outubro. E caso o PS ganhe as eleições, como apontam as sondagens, Centeno “vai manter-se como ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo”.

Na sua opinião, terminada a presidência da Comissão Europeia, Centeno pode sair para uma carreira internacional na OCDE, FMI ou Banco Mundial. “Não vai para o Banco de Portugal”, como chegou a ser aventado. “Elisa Ferreira é a candidata mais séria” para substituir Carlos Costa, acrescenta.