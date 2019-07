Bispo do Funchal visita Ribeira Seca, paróquia do padre Martins Júnior

Ribeira Seca, na Madeira, recebeu este domingo o bispo do Funchal, Nuno Brás, cerca de um mês após este ter revogado a suspensão ‘a divinis’ do padre da paróquia, Martins Júnior, decretada em julho de 1977.

A visita culmina igualmente um período de quase meio século, durante o qual a igreja não teve visita alguma do seu "pastor diocesano", o bispo do Funchal.

A paróquia tinha sido retirada a Martins Júnior, em 1974, pelo então bispo do Funchal, Francisco Santana, que decretou mais tarde a proibição de o padre administrar sacramentos (suspensão ‘a divinis’), situação mantida pelos seus sucessores na diocese do Funchal - os bispos Teodoro de Faria e António Carrilho -, mas revogada no passado mês de junho, por Nuno Brás, que tomou posse em fevereiro.

Este domingo, o novo bispo do Funchal foi "recebido apoteoticamente" pelo povo de Ribeira Seca, que entoava "bem se desejou e esperou por este dia", em que o responsável da diocese visitasse a paróquia.

"Sempre que passava na via rápida, olhava para Ribeira Seca e pensava: 'Deus me dê a graça de um dia poder celebrar com aqueles cristãos', e hoje é esse dia. Quero saudar-vos a todos, cristãos da Ribeira Seca", disse o bispo, na eucaristia da Festa do Santíssimo Sacramento, que celebrou na igreja, construída pelos paroquianos.

O padre Martins Júnior lembrou, por seu lado, tinham transcorrido 50 anos, sem que o templo, "feito com suor, com a força e o sacrifício desta comunidade" recebesse o seu pastor diocesano - "não por sua culpa” -, como "um pai, como um amigo, como um irmão e não como um juiz".

42 anos de suspensão