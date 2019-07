Argélia e Senegal carimbaram este domingo o passaporte para a final da Taça das Nações Africanas (CAN), que decorre no Egito.



Os argelinos derrotaram a Nigéria, por 2-1, com o golo da vitória a ser apontado Riyad Mahrez, ao cair do pano, na marcação de um livre direto.



Na outra meia-final, o Senegal afastou a Tunísia. O jogo só ficou resolvido no prolongamento, com um autogolo de Dylan Bronn.