Portugal é campeão do mundo de hóquei em patins. A seleção portuguesa bateu a Argentina por 2-1, nos penálties.



Depois de uma igualdade a zero no final do tempo regulamentar e no prolongamento, Portugal foi mais forte no desempate por grandes penalidades.



Durante a final no Palau Blaugrana, na Catalunha, o guarda-redes Ângelo Girão defendeu tudo o que havia para defender.