​Jorge Jesus com estreia em grande no Brasileirão

O Flamengo goleou este domingo o Goiás na estreia de Jorge Jesus no campeonato brasileiro. O resultado ficou em 6-1, mas podiam ter sido mais.



Em partida realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a nova equipa do treinador português deu uma demonstração de força perante os adeptos do Flamengo.



O Flamengo venceu com um "hat-trick" do uruguaio Arrascaeta, um bis de Gabriel Barbosa e um golo de Bruno Henrique.



O golo de honra do Goiás foi apontada ainda na primeira-parte por Kayke Rodrigues.



O Flamengo de Jorge Jesus mantém o terceiro lugar no Brasileião, com 20 pontos, e reduz para seis pontos a desvantagem para o líder Palmeiras, que nesta jornada empatou com o São Paulo, a uma bola.