​Em três anos, três primeiros-ministros e Brexit em suspenso. Em que ponto estamos?

2 de outubro de 2016: Theresa May anuncia a data do Brexit

Theresa May torna-se a nova primeira-ministra do Reino Unido e promete liderar um governo de "uma nação" que funciona para todos, não apenas para os "poucos privilegiados".

Poucos dias depois, a Inglaterra perde por 2 a 1 frente à a Islândia no Euro 2016. Poucos dias depois, regista-se um aumento dos crimes de ódio no Reino Unido .

Depois de terminar novas negociações sobre o relacionamento do Reino Unido com a União Europeia, David Cameron anuncia que o referendo prometido será feito a 23 de junho de 2016 .

Enquanto isso, os emojis tornam-se a língua que mais cresce no Reino Unido, de acordo com um professor universitário.

Dando um salto rápido no tempo, os conservadores ganham as eleições e Ed Miliband deixa a liderança do Partido Trabalhista.

Política à parte, Scream & Shout, de Willi.i.am, com Britney Spears, está no topo das vendas musicais e Barack Obama está a começar o seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.

Quando passam três anos desde a saída de David Cameron da liderança do governo britânico, passe em revista alguns dos acontecimentos que marcaram a realidade do Reino Unido.

29 de março de 2017: o artigo 50 é acionado

O processo de deixar a EU é oficialmente iniciado, ao ser acionado o Artigo 50. Começa a contagem decrescente de dois anos para o Brexit.

18 de abril de 2017: Outra eleição geral é anunciada

A primeira-ministra Theresa May convoca inesperadamente uma eleição geral para junho. As sondagens preveem uma vitoria fácil do Partido Conservador.

Na música, o novo álbum de Ed Sheeran Div “Divide” lidera as listas de vendas.

8 de junho de 2017: eleições revelam resultado surpreendente

É um resultado inesperado. O Partido Conservador perde a maioria na Câmara dos Comuns, o que torna muito mais difícil para Theresa May aprovar leis futuras.

O Reino Unido - e o mundo - estão no auge da mania do Reggaeton, com o “Despacito” a ouvir-se por todo o lado.

8 de dezembro de 2017: A primeira fase das conversas do Brexit termina

Um acordo de última hora entre a União Europeia e o Reino Unido é alcançado.

O documento diz que não haverá "fronteiras rígidas" entre o Reino Unido e a Irlanda, os direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido e cidadãos britânicos na UE serão protegidos e o chamado "projeto de divórcio" custará cerca de 39 mil milhões de libras.

Enquanto isso, todos os domingos, o Reino Unido impressiona-se com os documentários Blue Planet II, de David Attenborough.

9 de julho de 2018: Demissões do Gabinete

Um dia depois da demissão do secretário da Brexit, David Davis, o ministro das Relações Exteriores Boris Johnson também abandona o cargo. As duas saídas estão relacionadas com o o "plano Cheqeurs" de Theresa May para deixar a UE.

14 de novembro de 2018: Reino Unido e UE aceitam acordo de retirada

Theresa May concorda com o texto do acordo de saída, mas o documento não é bem-recebido no Reino Unido.

12 de dezembro de 2018: Theresa May vence sem confiança

Os deputados conservadores, descontentes com o desempenho da primeira-ministra, lançam uma moção de censura a Theresa May, como líder do partido. May ganha por 200 a 117.