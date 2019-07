O Sporting empatou a dois golos (2-2) com o St Gallen, na Suíça.

Bruno Fernandes abriu o marcador do jogo de pré-temporada do Sporting, logo aos dois minutos. Wendel aumentou a vantagem da equipa portuguesa, mas no fim da primeira parte, Kutesa aproveita um erro de Eduardo e faz o 2-1.

Após o intervalo, Hefti empatou a partida com um golo de trivela de pé direito.

A equipa regressa amanhã a Portugal.