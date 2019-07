PS disponível para modificar lei do "lóbi", em resposta ao veto de Marcelo

O PS está disponível para modificar a lei do lóbi e dar resposta ao veto do Presidente da República.

O vice-presidente da bancada socialista, Pedro Delgado Alves, diz mesmo que se revê na posição de Marcelo Rebelo de Sousa e que as questões apontadas ao texto até constavam da versão inicial apresentada pelo PS.

“Da nossa parte, as questões que o Presidente da República coloca, substancialmente, não nos levantam qualquer dificuldade, portanto não há objeção da nossa parte a que possa ser alterado o diploma e que elas possam ser introduzidas, para passarmos a ter legislação sobre esta matéria pela primeira vez”, diz Delgado Alves à Renascença.

O deputado socialista vai avisando que melhorar o diploma sobre o lóbi não depende apenas do PS e que o calendário está muito apertado, tendo em conta que o último dia de votações no Parlamento é já na sexta-feira.

O diploma em causa foi aprovado com votos a favor de PS e CDS-PP e a abstenção do PSD, com votos contra de BE, PCP, PEV e PAN, no dia 7 de junho, e corresponde a um texto acordado na Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgou na sexta-feira à meia-noite o veto desta lei que regula a atividade de lóbi, que justificou apontando "três lacunas essenciais" à lei em causa, em particular o facto de "não prever a sua aplicação ao Presidente da República".

O chefe de Estado contestou ainda "a total omissão quanto à declaração dos proventos recebidos pelo registado, pelo facto da representação de interesses", e o facto de a lei "não exigir a declaração, para efeitos de registo, de todos os interesses representados, mas apenas dos principais".