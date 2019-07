Um morto em ​incêndio num parque de campismo na Costa de Caparica

Um homem de 73 anos morreu este sábado na sequência de um incêndio no Parque de Campismo Piedense, na Costa de Caparica, concelho de Almada (Setúbal), disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo a fonte da GNR, "uma tenda de campismo ardeu e quando as autoridades chegaram ao local encontraram o corpo de um homem carbonizado".

Além da tenda, arderam também nove alvéolos - cinco ficaram completamente destruídos e quatro parcialmente -, segundo a mesma fonte.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas, indicou a fonte da GNR, acrescentando que a investigação do incêndio passou para a alçada da Polícia Judiciária.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse à Lusa que o alerta para o incêndio foi dado cerca das 9h20, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, além da GNR.