​PSD anuncia voto contra lei de bases da Saúde. “Não vai resolver os problemas”

O PSD anuncia que vai votar contra a nova lei de bases da saúde. Em declarações à Renascença, o deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite diz que a nova legislação não vai resolver os problemas do setor.



“Uma nova lei de bases, seja ela qual for, não vai resolver os problemas graves que se vivem dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS) neste momento, ao contrário do que se está a fazer querer entender”, argumenta.

O comentário de Baptista Leite surge após o anúncio de um acordo entre PS e a restante esquerda sobre o assunto.

“O PSD naturalmente irá votar contra este diploma, mas não apenas por causa do ponto em apreço, e que foi o único ponto em apreço durante estes meses todos entre os partidos de extrema-esquerda, mas, acima de tudo, porque houve uma rejeição por parte do Partido Socialista em discutir matérias que nós consideramos fundamentais para o futuro do SNS”, acrescenta Baptista Leite.

Nestas declarações à Renascença, Baptista Leite classifica o texto sobre o qual PS e a esquerda acordaram como incompreensível e contraditório.

“Acabaram por chegar a um acordo, segundo aquilo que vem na imprensa, num texto absolutamente incompreensível, contraditório e que, objetivamente, não resolve os problemas fundamentais da lei de bases e daquilo que se queria de facto fazer, no sentido de preparar uma lei de bases que pudesse perdurar mais 30 anos e ajudar à evolução do Serviço Nacional de Saúde”, remata.