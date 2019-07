Sondagem. PS aumenta vantagem para o PSD a três meses das legislativas

O PS volta a subir na sondagem SIC/Expresso, divulgada esta sexta-feira. A três meses das eleições legislativas, o PSD perde terreno e já está a 15 pontos de distância dos socialistas.



De acordo com estudo realizado pelo ICS/ISCTE, o Partido Socialista, do primeiro-ministro António Costa, aumenta as intenções de voto de 37% para 38%.

Em sentido contrário, o PSD, liderado por Rui Rio, desce de 25% para 23%, em comparação com a sondagem anterior.

As más notícias para a direita não ficam por aqui. O CDS é quem mais perde. O partido de Assunção Cristas passa de 8% para 5% e já tem o PAN (4%) à perna.

A CDU mantém-se nos 8% e o Bloco de Esquerda é quem mais ganha nesta sondagem. Cresce de 8% para 11%.

A sondagem foi realizada entre 15 e 27 de junho. A margem de erro máxima associada a uma amostra aleatória simples de 801 inquiridos é de +/- 3,5%, com um nível de confiança de 95%.