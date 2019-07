Miguel Lopes assina pelo Kayserispor

Miguel Lopes é reforço do Kayserispor, conforme anunciou o clube turco, esta sexta-feira.

No site oficial, o Kayserispor revelou que o lateral-direito português, de 32 anos, proveniente do Akhisar assinou contrato válido para as próximas temporadas.

"Esperemos que o acordo seja benéfico para ambas as partes", pode ler-se no comunicado do Kayserispor, 11.º clube na carreira de Miguel Lopes, que foi quatro vezes internacional português.