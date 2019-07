Tempestade Barry é potencialmente mortal e coloca Louisiana em estado de emergência

A tempestade Barry vai atingir esta sexta-feira o estado norte-americano da Louisiana, na costa Leste. O Presidente Donald Trump já declarou o estado de emergência na região.



A cidade de Nova Orleães, a maior do Louisiana, prepara-se para um temporal potencialmente mortífero devido às previsões de cheias ao longo do rio Mississipi.

Nova Orleães, que em 2005 foi devastada pelo furacão Katrina, já sofreu algumas inundações nos últimos dias devido à chuva torrencial que se fez sentir.

Com ventos de 85 quilómetros/hora, a tempestade Barry poderá ganhar força e passar a furacão – com ventos de pelo menos 119 quilómetros/hora - nas próximas horas, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Apesar da força do vento, os responsáveis alertam que o maior perigo vem de possíveis inundações.

De acordo com as previsões, o temporal não deverá atingir a cidade de Nova Orleães diretamente, o que levou as autoridades a não ordenar uma evacuação.

A presidente da Câmara de Nova Orleães, LaToya Cantrell, alerta que dois dias de chuva intensa podem saturar os solos e as bombas de drenagem podem não chegar para evitar cheias na parte ribeirinha da cidade.

O governador do Louisiana, John Bel Edwards, mostra-se preocupado com as consequências para o seu estado.

“Quanto mais informação temos, mais preocupados ficamos de que este vai ser um evento extremo de chuva”, declarou o governador.