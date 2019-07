Tiago Dantas e Nuno Tavares renovam com o Benfica até 2024

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a renovação dos contratos de Tiago Dantas e Nuno Tavares até 2024.

O médio ofensivo, de 18 anos, e o lateral-esquerdo, de 19, estenderam o vínculo por mais uma temporada (tinham ambos contrato até 2023) e ficaram com cláusulas de rescisão de 88 milhões de euros.

Em declarações à BTV, Tiago Dantas assumiu que a renovação representa "mais um voto de confiança" do clube, que também lhe dá "mais responsabilidade".

"É sinal de que as coisas estão a correr bem, o clube acredita em mim. É mais um incentivo para continuar a trabalhar", sublinhou.

Estrear-se pela equipa principal, no jogo de apresentação do Benfica aos sócios, "foi o concretizar de um sonho" para um jogador que está há 14 anos no clube. "É uma data que vai ficar para sempre marcada na minha memória. Agora, é dar continuidade."

Nuno Tavares afinou pelo mesmo diapasão e salientou que "só [pensa] em continuar a trabalhar" para continuar a brilhar no Benfica: "Sou mais a ajudar e seja o que Deus quiser."

(em atualização)