Jorge Ribeiro reforça Casa Pia

O internacional português Jorge Ribeiro é, aos 37 anos, reforço do Casa Pia, anunciou, esta sexta-feira, a equipa recém-promovida à II Liga.

Em declarações aos canais oficiais do Casa Pia, Jorge Ribeiro confessou ter ficado "muito agradado" com a abordagem do clube. O lateral-esquerdo, que nas últimas três épocas representou o Farense, vai fazer 38 anos em novembro, mas conhece os sinais que o corpo lhe dá e será "o primeiro a dizer" quando já não se sentir capaz de continuar.

"Vou dar o litro por este clube. Sei que tenho a idade que tenho, mas (...) cuido-me muito, sigo alimentação regrada, descanso bem e sinto-me bem fisicamente. Nunca tive lesões graves e, reforço, quando achar que as pernas já não dão, serei o primeiro a querer parar", assegurou.

Jorge Ribeiro prometeu "contribuir para o sucesso do clube" e "fazer tudo" para que a equipa seja "fortíssima" e tenha sucesso numa competição "muito complicada e combativa", como é a II Liga.